Inter, idea nuova per la porta: colpo in arrivo per il 2027

Affidata la propria porta a Josep Martinez in questa stagione con Provedel come vice, l’Inter sta facendo le proprie valutazioni in ottica futura.

Al momento l’estremo difensore spagnolo sta vivendo una prima parte di stagione tra alti e bassi, conquistando comunque la convocazione con la nazionale spagnola campione del mondo.

Stando a quanto affermato da ESPN, però, l’Inter starebbe pensando anche all’acquisto di Beltran, giovane portiere del River Plate che è in scadenza di contratto con il proprio club nel dicembre del 2027.