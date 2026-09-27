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Inter, idea nuova per la porta: colpo in arrivo per il 2027

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Affidata la propria porta a Josep Martinez in questa stagione con Provedel come vice, l’Inter sta facendo le proprie valutazioni in ottica futura.

Marotta
Beppe Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Al momento l’estremo difensore spagnolo sta vivendo una prima parte di stagione tra alti e bassi, conquistando comunque la convocazione con la nazionale spagnola campione del mondo.

Stando a quanto affermato da ESPN, però, l’Inter starebbe pensando anche all’acquisto di Beltran, giovane portiere del River Plate che è in scadenza di contratto con il proprio club nel dicembre del 2027.

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