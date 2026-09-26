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Milan, nuovo affondo per Inacio: pronti 40 milioni di euro

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Rossoneri sempre attivi sul mercato e pronti a rinforzarsi ulteriormente a gennaio, ecco cosa sta succedendo. 

Ruben Amorim continua a chiedere un nuovo centrale per sistemare definitivamente la retroguardia e adesso il Milan è al lavoro per accontentare il suo allenatore. Il grande obiettivo si chiama Gonçalo Bernardo Inacio, difensore dello Sporting Lisbona e della nazionale portoghese classe 2001.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Milan aveva già provato a portarlo in Italia e ora è pronto ad affondare nuovamente il colpo: secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’, la dirigenza rossonera potrebbe mettere sul piatto circa 40 milioni di euro alla riapertura della sessione invernale di calciomercato: il rapporto tra Inacio e Amorim è ottimo e, dunque, ci sarebbe grande ottimismo in merito al felice epilogo della trattativa. Il Milan vuole assolutamente regalare un nuovo rinforzo al tecnico portoghese e Inacio è il prescelto.

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