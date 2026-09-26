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Icardi-Lazio, altro sorprendente annuncio: cos’è successo

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L’attaccante argentino è attualmente senza squadra, spunta un retroscena su quanto accaduto recentemente. 

Si è parlato a lungo di un possibile ritorno di Mauro Icardi in Italia e di un suo trasferimento alla Lazio, ma alla fine l’operazione non si è concretizzata e il centravanti argentino classe ’93 è ancora senza squadra.

Gennaro Gattuso
Gattuso (Ansa Foto) – calciomercato.it

A far chiarezza su quanto accaduto nelle ultime settimane ci pensa Fabio Liverani, ex centrocampista della Lazio e oggi allenatore, ai microfoni di ‘Radiosei’: “Icardi-Lazio? Il no di Gattuso deve essere condiviso anche nei momenti negativi e non deve tornare indietro come un boomerang. Chi fa il tecnico è pagato per la responsabilità di dover scegliere. La decisione di Gattuso è stata dettata anche dalla mancanze delle coppe“.

Gennaro Gattuso, dunque, si è opposto all’arrivo di Icardi alla Lazio: come la prenderanno i tantissimi tifosi della compagine biancoceleste?

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