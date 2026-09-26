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Bernardeschi prolunga con il Bologna: insieme fino al 2028

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Federico Bernardeschi è pronto a rinnovare il contratto con il Bologna, prolungando la sua carriera in rossoblu fino al giugno del 2028.

Bernardeschi
Federico Bernardeschi sarà centrale nel gioco di Palladino (Ansa Foto) – calciomercato.it

Le prestazioni positive fornite dal numero 10 della squadra di Raffaele Palladino hanno convinto il Bologna ad esercitare l’opzione per il prolungamento fino al giugno del 2028.

Il calciatore, dal canto suo, sarebbe molto felice in Emilia ed è pronto a legarsi ancora a lungo al Bologna del quale sta diventando un leader.

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