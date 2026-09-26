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Roma-Real, infortunio Mbappé: il bollettino UFFICIALE

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Il capitano della Francia preoccupa José Mourinho e la metà blanca di Madrid

Come se non bastassero la sconfitta al derby e la bufera arbitrale, José Mourinho sarà costretto a gestire anche una potenziale emergenza infortuni. Dopo Federico Valverde e Ibrahima Konaté, infatti, nell’infermeria del Real Madrid è entrato anche Kylian Mbappé.

Mbappé dolorante dopo l'infortunio
Roma-Real, infortunio Mbappé: il bollettino UFFICIALE (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante francese ha lasciato il ritiro della Francia dopo aver rimediato un infortunio al ginocchio, che lo ha costretto ad abbandonare il campo all’inizio della ripresa della sfida contro la Turchia. “Ha riportato una lesione tendinea e si curerà a Madrid”, recita il primo bollettino ufficiale della federazione francese.

In casa merengue suona ora l’allarme e il numero 10 è in forte dubbio per gli impegni contro il Villarreal e contro la Roma in Champions League.

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