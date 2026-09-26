Dal Napoli alla Juventus: gratis alla corte di Spalletti | CM

Il rinnovo con la società partenopea è al momento lontano: in agguato c’è il tecnico della ‘Vecchia Signora’

Tiene banco il futuro di Frank Anguissa al Napoli. Di recente hanno fatto rumore le dichiarazioni del Ds azzurro Manna, che non ha escluso un possibile addio del camerunense senza la fumata bianca sul prolungamento di contratto.

Il 31enne centrocampista è infatti in scadenza il prossimo giugno e le contrattazioni per un eventuale rinnovo sono attualmente in alto mare tra le parti. Anguissa chiede un ingaggio superiore ai 5 milioni netti più bonus, rispetto ai 3,5 milioni che percepisce attualmente nel club di De Laurentiis.

Rinnovo lontano col Napoli: la Juve rimane in agguato per Anguissa

L’accordo tra il Napoli e gli agenti di Anguissa è al momento lontano e della situazione potrebbe approfittarne la Juventus.

Luciano Spalletti – come raccolto da Calciomercato.it – rimane un estimatore del mediano ex Fulham, con il quale ha condiviso due stagioni in azzurro vincendo uno scudetto nel 2023. Il tecnico di Certaldo già la scorsa estate aveva messo nel mirino Anguissa e considerando gli ultimi scenari non è da escludere una nuova offensiva a giugno se il giocatore lascerà a parametro zero il Napoli.

Complicato invece pensare a un ipotetico affare già nel mercato invernale, considerando la volontà dei partenopei di non rinforzare una diretta rivale a stagione in corso.