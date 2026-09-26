La Supercoppa torna in Italia: sede e data della finale Inter-Lazio

La Lega Serie A nel consiglio di oggi ha ufficializzato dove si giocherà il match tra i nerazzurri e i biancocelesti
Finale secca al ‘Meazza’. È arrivata l’ufficialità sulla prossima edizione della Supercoppa Italiana, trofeo che si contenderanno Inter e Lazio.
In precedenza la Lega Serie A aveva scelto di ritornare al format della gara secca, mentre oggi sono state deliberate la data e la sede ufficiale della competizione. Inter-Lazio si giocherà martedì 22 dicembre a San Siro, come deciso questa mattina nel consiglio di Lega andato in scena in Via Rosellini a Milano.
Finale Supercoppa Italiana 2026: Inter-Lazio prima di Natale a San Siro
Dopo quattro anni la manifestazione ritornerà a giocarsi in Italia, visto che dal 2021 la Supercoppa Italiana si era sempre disputata in Arabia Saudita.
Le ultime tre edizioni sono state giocate con il format a 4 squadre, mentre in quella del 2026 si torna al classico con la finale secca. Si giocherà in casa dell’Inter, mattatrice della scorsa stagione con il ‘Double’ Scudetto-Coppa Italia. I nerazzurri affronteranno la Lazio, finalista in Coppa Italia e battuta proprio dall’undici di Chivu per 2-0 nella finale dello scorso maggio all’Olimpico.
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