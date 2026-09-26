Conceicao-Juve, svolta improvvisa: come cambia il futuro del portoghese

L’esterno portoghese è tra le note positive della Juventus in questa primissima parte di stagione.

Ha sbloccato il complicato match contro l’Atalanta su assist di Celik e in questa primissima fase di stagione è, senza ombra di dubbio, tra le note positive della Juventus. Francisco Fernandes da Conceicao, detto Chico, non vuole di certo fermarsi qui e adesso la società bianconera è pronta a blindarlo.

Secondo quanto evidenziato oggi da ‘Tuttosport’, i vertici societari bianconeri sarebbero da giorni in contatto con l’entourage del 23enne portoghese per discutere di un possibile rinnovo del contratto che scade il 30 giugno 2030 con relativo adeguamento dell’ingaggio fino ad arrivare a oltre 4 milioni di euro netti a stagione.

Spalletti stravede per Conceicao ed è pronto a farne un elemento cardine del suo scacchiere tattico e adesso la Juve si muove con decisione per blindare l’ex Porto e per accontentare il suo allenatore.