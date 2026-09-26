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Tre obiettivi di mercato in casa Milan: i rossoneri hanno le idee chiare

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Il Milan è una delle squadre più attive in sede di calciomercato in questi giorni con i rossoneri che stanno cercando di impostare le trattative per gennaio e per la prossima stagione.

Ruben Amorim
Il Milan è pronto a rinforzare la propria rosa (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sono tre gli obiettivi di mercato in casa Milan con Tiago Gabriel che potrebbe diventare l’obiettivo principale per la difesa in vista di gennaio, mentre Endrick potrebbe essere il rinforzo in attacco, in prestito dal Real Madrid.

Per la prossima stagione uno degli obiettivi più caldi è rappresentato da Gonçalo Inacio, pallino di Ruben Amorim che potrebbe prendere il posto da titolare al centro della difesa rossonera.

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