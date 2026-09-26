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Juve, sì al riscatto di Vicario: cifre e dettagli

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Il portiere della Nazionale italiana indosserà la casacca bianconera ancora per diverse stagioni, le ultimissime.

Sono bastate appena cinque giornate di campionato per convincere la Juventus a riscattare Guglielmo Vicario al termine della stagione. Il portiere della Nazionale italiana classe ’96 è arrivato in prestito gratuito dal Tottenham, ma il suo futuro sarà a tinte bianconere ancora per diverso tempo.

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Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe già deciso di esercitare il diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro per il 29enne originario di Udine che firmerà un contratto triennale fino al 30 giugno 2030.

Ma non è finita qui: la conferma di Vicario non esclude assolutamente l’arrivo di Lorenzo Palmisani, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Frosinone. La Juve ha intenzione di costituire un pacchetto tutto azzurro in porta, con Vicario e Palmisani destinati a difendere i pali bianconeri.

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