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Lazio, rescinde il contratto e si trasferisce a Dubai: ci siamo

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Bomba improvvisa in casa biancoceleste, ecco cosa sta succedendo proprio in queste ultimissime ore. 

Patricio Gabarrón Gil, meglio noto come Patric, si appresta a salutare la Lazio dopo 11 stagioni. Il difensore spagnolo classe ’93 è infatti sempre più vicino al trasferimento all’Al-Ittifaq, società di Dubai che milita nella UAE First Division.

Patric in azione
Patric (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui Patric avrebbe già raggiunto un accordo con il club emiratino e nelle prossime ore si potrebbe arrivare a una risoluzione consensuale anticipata con la Lazio proprio per favorire il suo approdo nel club allenato da Paolo Montero, dove militano anche Mario Balotelli e Douglas Costa.

Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e come sempre vi terremo aggiornati.

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