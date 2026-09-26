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Neto torna alla Juventus: visite e firma per il nuovo vice Vicario | CM

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Il portiere brasiliano rimpiazzerà tra i pali l’infortunato Grabara: nelle prossime ore sarà in Italia per iniziare la sua seconda parentesi in bianconero

La Juventus è pronta ad accogliere Norberto Neto. A distanza di 9 anni, l’esperto portiere brasiliano torna a Torino per indossare la maglia bianconera.

Juventus, visite e fima per Neto
Neto torna alla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

La ‘Vecchia Signora’ ha chiuso nei giorni scorsi l’ingaggio di Neto, necessario dopo il grave infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato da Grabara e che costringerà il polacco a restare ai box almeno fino a marzo. La Juve cercava un profilo affidabile e navigato nel mercato degli svincolati, optando per l’arrivo del 37enne estremo difensore.

Calciomercato Juve, Neto rimpiazza Grabara: manca solo l’ufficialità

Neto nelle prossime ore sarà a Torino e domenica sosterrà le visite mediche di rito al J-Medical per la società bianconera come raccolto da Calciomercato.it.

Successivamente il portiere brasiliano si sposterà in sede per la firma sul contratto: Neto si legherà alla Juve fino al prossimo giugno e andrà a percepire un ingaggio netto vicino al milione. Lunedì invece scoccherà l’ora del primo allenamento alla Continassa agli ordini di Spalletti. Il classe ’89 sarà quindi il vice Vicario e metterà a disposizione del tecnico di Certaldo anche la sua esperienza nello spogliatoio. 

Neto si era svincolato nei mesi scorsi dal Botafogo, indossando in passato anche le maglie di Arsenal e Barcellona. Nella sua prima esperienza alla Juventus, alle spalle di Buffon, il brasiliano vinse due scudetti tra il 2015 e il 2017. 

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