La Juve sfida Liverpool e Manchester United per il nuovo terzino: di chi si tratta

I bianconeri continuano a monitorare con grande attenzione il calciomercato in vista di gennaio.

Cambiaso è ancora fermo ai box a causa di un problema alla caviglia e Cabal è ormai fuori dal progetto tecnico-tattico di Spalletti. La Juventus si scopre corta per quel che riguarda il ruolo di terzino sinistro e, dunque, è al lavoro per regalare un nuovo innesto al tecnico di Certaldo.

Carnevali e Massara seguono molto da vicino Tyrick Mitchell, laterale sinistro classe ’99 di proprietà del Crystal Palace: il calciatore originario di Londra piace tantissimo anche a Liverpool e Manchester United, ma la Juve punta a giocare di anticipo e a bruciare la concorrenza delle due big di Premier League.

Mitchell è abile sia in fase difensiva sia in fase offensiva: la Juve lo sa bene ed è pronta a farsi ufficialmente avanti per portarlo subito a Torino.