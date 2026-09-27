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Roberto Mancini pronto a cambiare l’Italia: sicuri due nuovi titolari

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Roberto Mancini è pronto a cambiare l’Italia in vista della partita contro la Turchia di lunedì dopo il ko pesante arrivato in casa contro il Belgio.

Roberto Mancini
Roberto Mancini cambia formazione contro la Turchia (Ansa Foto) – calciomercato.it

La sconfitta arrivata in casa contro il Belgio pesa molto in casa Italia con Roberto Mancini che è chiamato a modificare la formazione in vista della prossima sfida contro la Turchia quando non si potrà già più sbagliare.

Il modulo di partenza sembra essere il 4-3-3, ma ci saranno sicuramente due cambi nella formazione oltre ad altri che potrebbero essere valutati nelle prossime ore. Alessandro Bastoni prenderà il posto di Coppola in mezzo alla difesa, mentre Romano sarà sostituito da Frattesi.

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