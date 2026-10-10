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PAGELLE e TABELLINO Inter-Parma 3-0: Sucic spegne i rumors, ‘Gila’ travolto

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Voti, top e flop del match di San Siro, valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Sucic, Calhanoglu e Thuram fanno volare Chivu

L’Inter travolge il Parma per 3-0 al ‘Meazza’ e riparte nel migliore dei modi in campionato dopo la lunga sosta per le nazionali.

Pagelle Inter-Parma: Sucic protagonista
Sucic protagonista di Inter-Parma (Ansa) – Calciomercato.it

Chivu si affida al turnover, ma i campioni d’Italia non perdono smalto e chiudono la pratica già nel primo tempo: apre le danze Sucic, mentre qualche minuto più tardi è l’infallibile Calhanoglu a raddoppiare su rigore (concesso dall’arbitro Bonacina dopo la revisione al VAR). Il tris invece è firmato dall’imprendibile Thuram, imbeccato da Mkhitaryan.

Per Gilardino inizia nel modo peggiore l’avventura in panchina: Parma disastroso in difesa e che paga la ‘frittata’ di Keita sul primo gol di Sucic.

Voti, Top e Flop di Inter-Parma: Thuram chiama Zidane, frittata Toure

INTER

TOP: Sucic 7,5 – Risponde come meglio non potrebbe ai troppi spifferi di mercato. Chivu lo ritiene un tassello importante per la sua Inter e lo lancia subito in campo dopo la sosta. Il croato non delude la fiducia del tecnico e apre le danze realizzando il gol del vantaggio, un mix di caparbietà e potenza. Un titolare aggiunto per Chivu.

TOP: Thuram 7,5 – Ha grande voglia di incidere e determinare, la vena è quella dei tempi migliori. Svaria alle spalle di Esposito e sfrutta nel migliore dei modi il filtrante del sempreverde Mkhitaryan con il rasoterra da biliardo che chiude i conti già nel primo tempo. Un segnale per Chivu e anche per Zidane in chiave nazionale.

  • Martinez 6
  • Pavard 6
  • Bisseck 6,5
  • Carlos Augusto 6,5
  • Diouf 6,5 (73′ Spence 6)
  • Sucic 7,5
  • Calhanoglu 7 (61′ Stankovic 6)
  • Mkhitaryan 7
  • Dimarco 6,5 (73′ Luis Henrique 6)
  • Esposito 6,5 (61′ Bonny 6)
  • Thuram 7,5 (61′ Lautaro Martinez 6)
  • All. Chivu 7,5

PARMA

TOP: Toure 6 – Sul risultato ancora di parità, spaventa Martinez e la San Siro nerazzurra con un potente destro da fuori area. L’unico che ci prova insieme al subentrato Romero e che cerca di creare qualche grattacapo alla difesa interista (nello specifico Pavard). Solitario.

FLOP: Keita 4 – Imperdonabile l’erroraccio che apre un’autostrada all’Inter verso il successo. La palla di Corvi è velenosa, ma il mediano belga si fa beffare con troppa facilità da Sucic. Per il resto poche idee e tante corse a vuoto: pomeriggio da dimenticare.

  • Corvi 5
  • Troilo 4,5
  • Diego Carlos 4,5
  • Carboni 5 (78′ Britschgi SV)
  • Delprato 5
  • Keita 4
  • Sierro 5 (62′ Bernabé 6)
  • Valeri 5,5
  • Fabbian 5 (62′ Lontani 5,5)
  • Toure 6 (84′ Frigan SV)
  • Elphege 4,5 (62′ Romero 6)
  • All. Gilardino 4,5

ARBITRO: Bonacina 5,5

Serie A, il tabellino di Inter-Parma: Calhanoglu infallibile dal dischetto

Chivu aveva messo in guardia i suoi e l’Inter risponde presente dopo la pausa: non c’è storia contro il Parma, con i campioni d’Italia che blindano il risultato già nella prima frazione. Sucic e Thuram sugli scudi, Calhanoglu come al solito fondamentale al rientro dopo l’infortunio. L’Inter manda un segnale alla concorrenza per la corsa scudetto e si prepara con fiducia per l’esordio casalingo in Champions contro il Brugge.

INTER-PARMA 3-0
13′ Sucic; 19′ rig. Calhanoglu; 31′ Thuram

Inter-Parma, Thuram a segno
Marcus Thuram, attaccante dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf (73′ Spence), Sucic, Calhanoglu (61′ Stankovic), Mkhitaryan, Dimarco (73′ Luis Henrique); Esposito (61′ Bonny), Thuram (61′ Lautaro Martinez). A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Zielinski, Barella, Akanji, Bovio, Bastoni. Allenatore: Chivu.

Parma (3-4-2-1): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Carboni (78′ Britschgi); Delprato, Keita, Sierro (62′ Bernabé), Valeri; Fabbian (62′ Lontani), Toure (84′ Frigan); Elphege (62′ Romero). A disposizione: Ghidotti, Daffara, O. Diallo Thiao, Cremaschi, Ordonez, Konate, D. Diallo, Drobnic. Allenatore: Gilardino.

Arbitro: Bonacina (sez. Bergamo)
VAR: Paterna
Ammoniti: –
Espulsi: –

Note: recupero 2’e 2′; presenti 74.907 spettatori (1.186 nel settore ospiti) per la sfida del ‘Meazza’

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