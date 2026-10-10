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Tante sorprese per Chivu: le probabili formazioni di Inter-Parma

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La squadra nerazzurra ospita gli emiliani nell’anticipo della 6° giornata del campionato di Serie A: gli ultimi aggiornamenti sulle scelte di formazione

Torna il campionato dopo la lunga sosta, con i campioni d’Italia dell’Inter impegnati al ‘Meazza’ contro il pericolante Parma del nuovo tecnico Gilardino.

Inter-Parma, le scelte di Chivu
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Chivu ieri in conferenza stampa è rimasto abbottonato sull’undici iniziale, visto che sono diversi i dubbi del tecnico nerazzurro dopo gli impegni dei propri giocatori con le rispettive nazionali. In attacco l’unico sicuro del posto è Thuram, con capitan Lautaro Martinez che può sorpassare Esposito.

A centrocampo ballottaggio Stankovic-Calhanoglu: il senatore turco è al rientro dopo l’infortunio, mentre per il baby serbo si tratterebbe del primo gettone da titolare.

Serie A, Inter-Parma: le scelte di Chivu e Gilardino

Nel Parma c’è l’esordio in panchina per Gilardino dopo l’esonero di Cuesta, con il tecnico ducale pronto a schierare un 3-5-2 speculare di fronte all’ex Chivu. Gli emiliani ritrovano Bernabé, mentre Toure è favorito per affiancare Romero nel tandem d’attacco

Gilardino
Gilardino, nuovo tecnico del Parma (Ansa) – Calciomercato.it

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Drobnic; Britschgi, Sierro, Keita, Bernabè, Valeri; Toure, Romero. All. Gilardino

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