PAGELLE e TABELLINO Monza-Cagliari 4-0: Juric si gode Varela, Maldini a secco

Voti, top e flop del posticipo del ‘Brianteo’ valido per la 7° giornata del campionato di Serie A. La squadra di Juric domina e cala il poker: doppietta per Varela, a segno anche Kouadio e Robinson
È un super Monza quello che stende il Cagliari nel posticipo della settima giornata di Serie A, con i sardi che tornano sulla terra dopo un inizio scoppiettante di stagione.
Gustavo Varela trascina la formazione di Juric: doppietta per il bomber portoghese, arrivato a quota 6 reti in campionato. Il vantaggio dei brianzoli sul finire del primo tempo è firmato da Kouadio, mentre c’è festa anche per Robinson nel poker del Monza.
Cagliari non pervenuto e pericoloso solo con Nzola e Carlos dalle parti di Tornqvist. Malissimo la difesa con capitan Mina in difficoltà, mentre Maldini stavolta resta a secco e si segnala come uno dei peggiori in campo.
Top e Flop di Monza-Cagliari: Kouadio e Robinson super, disastro Mina
MONZA
TOP: Varela 8 – A secco all’Olimpico contro la Lazio, il portoghese torna a esultare sotto la curva Pieri. Doppietta da centravanti di razza: fanno 8 centri in 7 partite tra campionato e Coppa Italia. Serve anche l’assist al bacio per il tris di Robinson. Sta ‘spaccando’ alla sua prima stagione in Italia e continuando di questo passo sarà certamente un uomo mercato la prossima estate. Intanto se lo gode Juric…
TOP: Kouadio e Robinson 7,5 – Non ci sono insufficienti nel Monza di Juric e oltre al bomber Varela spiccano le prove di Kouadio e Robinson, entrambi al battesimo con il gol in Serie A e con la maglia brianzola. Il difensore conferma di aver meritato la convocazione in Nazionale, mentre il talento inglese sta dimostrando tutto il suo potenziale malgrado la giovane età
- Tornqvist 7
- Kouadio 7,5
- Goglichidze 6,5
- Carboni 6
- Birindelli 6,5
- Akinsanmiro 6,5 (81′ Folorunsho SV)
- Foe Ondoa 6,5
- Mangas 6,5
- Robinson 7,5 (87′ Forson SV)
- Mota 7 (63′ Colpani 6,5)
- Varela 8 (81′ Cutrone SV)
- All. Juric 8
CAGLIARI
TOP: Romano 6 – Il tridente di Pisacane non riesce a colpire la difesa del Monza e dietro la squadra ospite fatica parecchio di fronte a Varela e compagni. Il gioiello del Cagliari – osservato in tribuna dal Ds dell’Inter Baccin – è uno dei pochi a salvarsi tra i sardi. Sullo 0-0 mette i brividi a Tornqvist con un bolide da fuori
TOP: Maldini 4,5 – Si ferma la striscia positiva del figlio d’arte, dopo quattro gol consecutivi (ultimo quello segnato alla Juve). Stavolta non colpisce e anzi è protagonista in negativo: perde una palla sanguinosa a fine primo tempo, lanciando il compagno di Nazionale Kouadio verso Caprile per il vantaggio dei padroni di casa. Spento
- Caprile 5
- Zé Pedro 5 (67′ Sugawara 5)
- Mina 4,5
- Rodriguez 4,5
- Obert 5
- Romano 6 (82′ Deiola SV)
- Winks 5,5 (82′ Liteta SV)
- Adopo 5
- Maldini 4,5 (67′ Carlos 6)
- Mendy 5,5
- Nzola 5 (53′ Fadera 5)
- All. Pisacane 4,5
ARBITRO: Calzavara 6,5
Serie A, tabellino Monza-Cagliari: Juric cala il poker
Il Monza travolge la rivelazione Cagliari grazie a uno scoppiettante 4-0 tra le mura amiche del ‘Brianteo’. Punti pesanti per Juric, Varela ancora mattatore. Primi gol per Kouadio e Robinson, con i brianzoli che colpiscono anche due pali (sempre con l’inglese e il neoentrato Colpani). Serataccia per il Cagliari di Pisacane, che non era in panchina per squalifica.
MONZA-CAGLIARI 4-0
40′ Kouadio; 48′ e 80′ Varela; 66′ Robinson
Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro (81′ Folorunsho), Foe Ondoa, Mangas; Robinson (87′ Forson), Mota (63′ Colpani); Varela (81′ Cutrone). A disposizione: Thiam, Strajnar, Antov, Ngonge, Colombo, Bakoune, Ciurria, Mout. Allenatore: Juric
Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro (67′ Sugawara), Mina, Juan Rodriguez, Obert; Romano (82′ Deiola), Winks (82′ Liteta), Adopo; Maldini (67′ Carlos); Mendy, Nzola (53′ Fadera). A disposizione: Sherri, Radunovic, Fazzini, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Sulev, Massolin. Allenatore: Murelli (Pisacane squalificato)
Arbitro: Calzavara (sez. Varese)
VAR: Aureliano
Ammoniti: Winks (C)
Espulsi: –
Note: recupero 1′ e 3′; presenti 11.060 spettatori (1.376 nel settore ospiti per un incasso di 165.948,35) per la sfida del ‘Brianteo’ di Monza
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