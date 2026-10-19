PAGELLE e TABELLINO Monza-Cagliari 4-0: Juric si gode Varela, Maldini a secco

Voti, top e flop del posticipo del ‘Brianteo’ valido per la 7° giornata del campionato di Serie A. La squadra di Juric domina e cala il poker: doppietta per Varela, a segno anche Kouadio e Robinson

È un super Monza quello che stende il Cagliari nel posticipo della settima giornata di Serie A, con i sardi che tornano sulla terra dopo un inizio scoppiettante di stagione.

Gustavo Varela trascina la formazione di Juric: doppietta per il bomber portoghese, arrivato a quota 6 reti in campionato. Il vantaggio dei brianzoli sul finire del primo tempo è firmato da Kouadio, mentre c’è festa anche per Robinson nel poker del Monza.

Cagliari non pervenuto e pericoloso solo con Nzola e Carlos dalle parti di Tornqvist. Malissimo la difesa con capitan Mina in difficoltà, mentre Maldini stavolta resta a secco e si segnala come uno dei peggiori in campo.

Top e Flop di Monza-Cagliari: Kouadio e Robinson super, disastro Mina

MONZA

TOP: Varela 8 – A secco all’Olimpico contro la Lazio, il portoghese torna a esultare sotto la curva Pieri. Doppietta da centravanti di razza: fanno 8 centri in 7 partite tra campionato e Coppa Italia. Serve anche l’assist al bacio per il tris di Robinson. Sta ‘spaccando’ alla sua prima stagione in Italia e continuando di questo passo sarà certamente un uomo mercato la prossima estate. Intanto se lo gode Juric…

TOP: Kouadio e Robinson 7,5 – Non ci sono insufficienti nel Monza di Juric e oltre al bomber Varela spiccano le prove di Kouadio e Robinson, entrambi al battesimo con il gol in Serie A e con la maglia brianzola. Il difensore conferma di aver meritato la convocazione in Nazionale, mentre il talento inglese sta dimostrando tutto il suo potenziale malgrado la giovane età

Tornqvist 7

Kouadio 7,5

Goglichidze 6,5

Carboni 6

Birindelli 6,5

Akinsanmiro 6,5 (81′ Folorunsho SV)

Foe Ondoa 6,5

Mangas 6,5

Robinson 7,5 (87′ Forson SV)

Mota 7 (63′ Colpani 6,5)

Varela 8 (81′ Cutrone SV)

(81′ Cutrone SV) All. Juric 8

CAGLIARI

TOP: Romano 6 – Il tridente di Pisacane non riesce a colpire la difesa del Monza e dietro la squadra ospite fatica parecchio di fronte a Varela e compagni. Il gioiello del Cagliari – osservato in tribuna dal Ds dell’Inter Baccin – è uno dei pochi a salvarsi tra i sardi. Sullo 0-0 mette i brividi a Tornqvist con un bolide da fuori

TOP: Maldini 4,5 – Si ferma la striscia positiva del figlio d’arte, dopo quattro gol consecutivi (ultimo quello segnato alla Juve). Stavolta non colpisce e anzi è protagonista in negativo: perde una palla sanguinosa a fine primo tempo, lanciando il compagno di Nazionale Kouadio verso Caprile per il vantaggio dei padroni di casa. Spento

Caprile 5

Zé Pedro 5 (67′ Sugawara 5)

Mina 4,5

Rodriguez 4,5

Obert 5

Romano 6 (82′ Deiola SV)

(82′ Deiola SV) Winks 5,5 (82′ Liteta SV)

Adopo 5

Maldini 4,5 (67′ Carlos 6)

(67′ Carlos 6) Mendy 5,5

Nzola 5 (53′ Fadera 5)

All. Pisacane 4,5

ARBITRO: Calzavara 6,5

Serie A, tabellino Monza-Cagliari: Juric cala il poker

Il Monza travolge la rivelazione Cagliari grazie a uno scoppiettante 4-0 tra le mura amiche del ‘Brianteo’. Punti pesanti per Juric, Varela ancora mattatore. Primi gol per Kouadio e Robinson, con i brianzoli che colpiscono anche due pali (sempre con l’inglese e il neoentrato Colpani). Serataccia per il Cagliari di Pisacane, che non era in panchina per squalifica.

MONZA-CAGLIARI 4-0

40′ Kouadio; 48′ e 80′ Varela; 66′ Robinson

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro (81′ Folorunsho), Foe Ondoa, Mangas; Robinson (87′ Forson), Mota (63′ Colpani); Varela (81′ Cutrone). A disposizione: Thiam, Strajnar, Antov, Ngonge, Colombo, Bakoune, Ciurria, Mout. Allenatore: Juric

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro (67′ Sugawara), Mina, Juan Rodriguez, Obert; Romano (82′ Deiola), Winks (82′ Liteta), Adopo; Maldini (67′ Carlos); Mendy, Nzola (53′ Fadera). A disposizione: Sherri, Radunovic, Fazzini, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Sulev, Massolin. Allenatore: Murelli (Pisacane squalificato)

Arbitro: Calzavara (sez. Varese)

VAR: Aureliano

Ammoniti: Winks (C)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 3′; presenti 11.060 spettatori (1.376 nel settore ospiti per un incasso di 165.948,35) per la sfida del ‘Brianteo’ di Monza