Inter, Chivu coccola Calhanoglu e lancia Spence: “Botta di adrenalina”

L’Inter travolge il Parma nell’anticipo di campionato: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro

L’Inter non sbaglia contro il Parma e riparte nel migliore dei modi dopo la lunga sosta per le nazionali: 3-0 senza appello ai ducali del nuovo allenatore Gilardino.

La formazione di Cristian Chivu ha chiuso la pratica già dopo mezz’ora grazie alle marcature di Sucic, Calhanoglu (su rigore) e Thuram. Secondo tempo in gestione per i campioni d’Italia, adesso attesi dall’impegno di martedì in Champions contro il Brugge.

Il tecnico nerazzurro interviene in conferenza stampa e si sofferma sul rientro di Calhanoglu: “Sta bene, non ho visto se ha messo ghiaccio sulla gamba. Ha fatto una gran partita e gli ho concesso un’ora per migliorare la condizione. Adesso inizia un tour de force importante e ho bisogno di tutti”.

Inter-Parma, Chivu in conferenza: “Calhanoglu sta bene, ho bisogno di tutti”

Sull’esordio di Spence: “Ha solo una settimana di lavoro, ha bisogno di minutaggio e di allenarsi. Mi fa piacere vederlo in campo, tutti lo aspettavamo. Questa botta di adrenalina di San Siro gli servirà“.

🗣️ #Chivu: “Calhanoglu sta bene, non ho visto se ha messo ghiaccio sulla gamba. Ha fatto una gran partita e gli ho concesso un’ora per migliorare la condizione. Adesso inizia un tour de force importante e ho bisogno di tutti” 📲 #InterParma @calciomercatoit https://t.co/InCALlROkU — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 10, 2026

Sulla posizione di Dimarco (per l’occasione capitano), che spesso si è ritrovato a destra: “Sono cose che proviamo e che durante la partita possono succedere. Tutti dobbiamo essere intercambiabili all’occorrenza. La squadra ha sempre il giusto spirito per interpretare al meglio le varie situazioni di gioco”.

Infine sul cambio in panchina del Parma, sua ex squadra: “Sono dispiaciuto per Cuesta, ma allo stesso tempo sono contento per l’opportunità che avrà Gilardino in una realtà importante come Parma. ‘Gila’ se lo merita e come Carlos riuscirà a raggiungere l’obiettivo“.

Pavard post Parma: “Felice di essere tornato all’Inter”

🗣️ #Pavard: “Sono felice di essere tornato all’Inter. Mi trovo molto bene con i compagni e il mister. Un ritorno in Nazionale? Devo cercare di fare del mio meglio con l’Inter, poi vedremo. Tutto passa dalle mie prestazioni in campo” 📲 #InterParma @calciomercatoit https://t.co/veQD3UfMd5 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 10, 2026

In conferenza stampa post gara ha parlato anche Benjamin Pavard: “Sono felice di essere tornato all’Inter. Mi trovo molto bene con i compagni e il mister. Un ritorno in Nazionale? Devo cercare di fare del mio meglio con l’Inter, poi vedremo. Tutto passa dalle mie prestazioni in campo”, ha sottolineato il difensore francese dalla sala stampa del ‘Meazza’.