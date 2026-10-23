Juventus, i guai non finiscono per Spalletti: altri due titolari KO

Nuove tegole per l’allenatore bianconero, oltre ai risultati deludenti in campo: doppio infortunio e ritorno in campo solo dopo la sosta per le nazionali

Non c’è tregua per la Juventus. Piove sul bagnato in casa bianconera: oltre ai risultati deludenti delle ultime settimane, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di altri due titolari per i prossimi impegni.

In seguito al problema rimediato nel primo tempo contro il Rennes è arrivata la conferma su Celik: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra per il difensore turco, dopo gli accertamenti svolti questa mattina al J-Medical.

Juventus, doppio infortunio: ai box anche Nico Gonzalez e Celik

All’ex Roma si aggiunge inoltre Nico Gonzalez, entrato nel corso del secondo tempo nella sfida di Europa League pareggiata per 2-2 contro i francesi. Il nazionale argentino è alle prese con una lesione di basso grado al soleo del polpaccio destro.

Sia Nico Gonzalez che Celik resteranno ai box per almeno due settimane e torneranno a disposizione soltanto dopo la sosta delle nazionali di novembre. I due giocatori – titolari in questa prima parte di stagione nello scacchiere bianconero – salteranno sicuramente le sfide con Lecce, Genoa, Napoli, AZ Alkmaar e Fiorentina.

Spalletti quindi perde altre due pedine importanti, con l’infermeria che rimane piena in casa Juve considerando l’indisponibilità al momento anche di Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara ed Ekhator.