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Lazio-Monza, Juric esalta Gattuso e punge Mancini: “Tempo perso”

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L’allenatore croato pronto ad affrontare la Lazio all’Olimpico con il suo Monza: le dichiarazioni in conferenza stampa

Il Monza vuole trovare continuità di risultati dopo la prima vittoria contro il Sassuolo e al ritorno dopo la sosta sarà ospite della capolista Lazio all’Olimpico.

Monza, Ivan Juric in conferenza stampa
Ivan Juric in conferenza a Monzello – Foto Calciomercato.it

Un impegno certamente complicato per la truppa di Ivan Juric, che si mostra comunque fiducioso in vista dell’impegno contro la formazione allenata da Gattuso: “Queste settimane ci sono servite per lavorare bene e mettere a posto alcuni giocatori come Ngonge e Zeballos. In porta adesso il titolare è Tornqvist e spero di non dover più cambiare”, ha sottolineato il tecnico dei brianzoli nella conferenza stampa di Monzello.

Juric teme la Lazio: “Sarà una sfida impegnativa, vanno forte e meritano il primato in classifica. È una squadra europea e da Premier League, hanno forza nelle gambe ma anche equilibrio”.

Juric tra passato e presente: “Non ero pronto per la Roma, col Monza c’è feeling”

L’allenatore del Monza loda il collega Gattuso rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Lui sottovalutato? È sempre stato bravo, parla la sua carriera. È andato ad allenare in tanti posti, anche in Croazia all’Hajduk Spalato e lì non è assolutamente facile… Non ha paura di niente: lo stimo come tecnico e uomo. Ha dato la svolta alla Lazio”.

Tra Juric e il Monza è scoccata subito la scintilla: “Non ero pronto per l’esperienza alla Roma, non avevo quel tipo di background. Qui sono molto contento del club e dei ragazzi, stiamo lavorando nella maniera giusta. Sono curioso di vedere dove possiamo arrivare perché ci sono margini di crescita. C’è feeling”.

L’allenatore croato risponde al giornalista Cruciani: “Monza non è una piazza da Serie A? Cruciani mi fa divertire, è un tuttologo… Qua ho trovato un ambiente bellissimo, anche la mia famiglia si trova bene. I tifosi apprezzano e ci appoggiano sempre. C’è gente speciale”. 

Infine, Juric non risparmia una frecciata a Mancini sulla convocazione di Kouadio, mai impiegato dal Ct azzurro nelle ultime partite di Nations League: “Per il ragazzo è una grande cosa andare in Nazionale, sicuramente una bella esperienza. Però ha perso tempo: se non gioca, preferivo che restasse con noi”.

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