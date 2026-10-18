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PAGELLE e TABELLINO Juventus-Lazio 0-3: colpaccio Gattuso, incubo Spalletti

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Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 7° giornata del campionato di Serie A. Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashuru lanciano i biancocelesti

Clamorosa vittoria della Lazio a Torino: Juventus travolta per 3-0 tra le mura amiche dell’Allianz Stadium nel posticipo di Serie A.

Juventus-Lazio, pagelle e voti
Provstgaard e Isaksen in gol (Ansa) – Calciomercato.it

I bianconeri escono sommersi dai fischi dopo una prestazione da dimenticare, con la squadra di Gattuso che domina il match e riagguanta l’Inter in testa alla classifica. Provstgaard apre le danze di testa nel primo tempo, mentre nella ripresa è il connazionale Isaksen (come nella scorsa stagione) a firmare il raddoppio con un colpo da biliardo.

Il 3-0 finale che chiude i conti porta la firma del subentrante Dele-Bashiru, abile a sfruttare le praterie lasciate dalla difesa juventina.

Top e Flop di Juve-Lazio: Provstgaard giganteggia, Bremer irriconoscibile

JUVENTUS

TOP: Kolo Muani 6 – Nel primo tempo ci prova timidamente, ma è l’unico a creare scompiglio tra le maglie della difesa ospite. Nella ripresa – con l’ingresso di Woltemade – cambia marcia e trova maggiore pericolosità lungo l’arco offensivo. Assist al bacio che il compagno di reparto fallisce, insieme ad altre giocate degne di nota. L’unico a salvarsi nel marasma generale

FLOP: Bremer 4 – In affanno insieme a Lucumì nel contenere le ripartenze delle Lazio. Si addormenta sul cross di Zaccagni: Provstgaard lo beffa e porta in vantaggio la Lazio. Disattenzione che costa carissima. Nel finale lo svernicia anche Dele-Bashiru e crolla insieme a tutta la Juve. Irriconoscibile

  • Vicario 5
  • Kalulu 5
  • Bremer 4
  • Lucumì 5
  • Celik 4,5 (74′ Cambiaso 5)
  • Douglas Luiz 5 (67′ Conceicao 5)
  • Sarr 5 (88′ Boga SV)
  • McKennie 5
  • Nico Gonzalez 5 (67′ Zhegrova 5,5)
  • Alajbegovic 5 (46′ Woltemade 5)
  • Kolo Muani 6
  • All. Spalletti 4

LAZIO

TOP: Provstgaard 7,5 – Giganteggia nel cuore della difesa, senza concedere nulla negli ultimi sedici metri agli attaccanti bianconeri. Al 37’ sul traversone di Zaccagni sfrutta tutti i centimetri a sua disposizione per gelare la Juventus e l’Allianz Stadium. Prima gioia personale in Serie A e in assoluto con la maglia biancoceleste. Fa la differenza insieme al connazionale Isaksen

FLOP: Frattesi 5,5 – Il rimpianto di mercato di Luciano Spalletti, che alla vigilia ha avuto parole al miele per l’ex Inter. L’attuale centrocampista laziale però non si fa rimpiangere e non punge con i suoi proverbiali inserimenti. Per una volta inefficace

  • Mandas 6,5
  • Floriani 6,5
  • Sutalo 6,5
  • Provstgaard 7,5
  • Nuno Tavares 7
  • Frattesi 5,5
  • Belahyane 6,5
  • Taylor 6,5 (69′ Dele-Bashiru 7)
  • Isaksen 7,5 (79′ Lazzari SV)
  • Noslin 5,5 (69′ Pinamonti 6)
  • Zaccagni 7 (86′ Pedraza SV)
  • All. Gattuso 8

ARBITRO: Massa 6

Serie A, il tabellino di Juventus-Lazio: lezione di Gattuso a Spalletti

Crolla la Juventus sotto i colpi della Lazio, che continua la corsa in testa alla classifica insieme ai campioni d’Italia dell’Inter. Gattuso impartisce una lezione a Spalletti, con i bianconeri che subiscono la seconda sconfitta in campionato. E lo ‘Stadium’ impietoso fischia e contesta la squadra: notte fonda per la Juve.

Le pagelle di Juventus-Lazio
Pagelle e tabellino di Juventus-Lazio (Ansa) – Calciomercato.it

JUVENTUS-LAZIO 0-3
37′ Provstgaard; 66′ Isaksen; 90′ Dele-Bashiru

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik (74′ Cambiaso); Douglas Luiz (67′ Conceicao), Sarr (88′ Boga), Celik; McKennie, Nico Gonzalez (67′ Zhegrova), Alajbegovic (46′ Woltemade); Kolo Muani. A disposizione: Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Rugani, Cabal, Koopmeiners. Allenatore: Spalletti (in panchina Domenichini)

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor (69′ Dele Bashiru); Isaksen (79′ Lazzari), Noslin (69′ Pinamonti), Zaccagni (86′ Pedraza). A disposizione: Motta, Renzetti, Leite, Pellegrini, Doekhi, Przyborek, Cataldi, Serra, Farcomeni. Allenatore: Gattuso

Arbitro: Massa (sez. Imperia)
VAR: Meraviglia
Ammoniti: Taylor (L), Zaccagni (L)
Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 4′; presenti 41.112 spettatori per la sfida dell’Allianz Stadium di Torino

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