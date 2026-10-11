La Juventus ritrova Cambiaso, ma gli assenti restano 7: out anche Neto

Oltre al laterale, Spalletti riavrà a disposizione anche Cabal per la trasferta di Cagliari. Tra gli indisponibili c’è il brasiliano e nuovo acquisto tra i pali

Luciano Spalletti pian piano ritrova i pezzi e ci sono due novità nelle convocazioni per il match di questa sera in casa del Cagliari.

Dopo tre settimane torna il campionato, con la Juventus impegnata contro la rivelazione di Pisacane nell’insidiosa trasferta dell”Unipol Domus’. I bianconeri sono partiti direttamente questa mattina e sul volo per la Sardegna ci sono anche Cambiaso e Cabal, che tornano a disposizione dopo quasi un mese e mezzo di assenza.

Importante per Spalletti soprattutto il rientro del nazionale italiano, che potrebbe anche partire dall’inizio nel match di Cagliari.

Cagliari-Juventus, la probabile formazione di Spalletti

Cambiaso era assente da fine agosto, quando ha rimediato una distorsione alla caviglia nella sfida contro il Parma. L’ex Genoa è in ballottaggio con Celik per una maglia da titolare.

Cabal invece a inizio settembre aveva accusato in allenamento una lesione alla coscia. Gli indisponibili comunque restano tanti per Spalletti, visto che mancheranno ancora Ekhator e Boga oltre ai lungodegenti Locatelli, Yildiz, Thuram e Grabara. Assente per squalifica anche il nuovo acquisto Neto, che deve scontare una giornata di stop rimediata nella precedente esperienza col Botafogo.

La probabile formazione della Juve (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani