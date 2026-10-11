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La Juventus ritrova Cambiaso, ma gli assenti restano 7: out anche Neto

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Oltre al laterale, Spalletti riavrà a disposizione anche Cabal per la trasferta di Cagliari. Tra gli indisponibili c’è il brasiliano e nuovo acquisto tra i pali 

Luciano Spalletti pian piano ritrova i pezzi e ci sono due novità nelle convocazioni per il match di questa sera in casa del Cagliari.

Juventus, rientra Cambiaso
Andrea Cambiaso torna a disposizione (Ansa) – Calciomercato.it

Dopo tre settimane torna il campionato, con la Juventus impegnata contro la rivelazione di Pisacane nell’insidiosa trasferta dell”Unipol Domus’. I bianconeri sono partiti direttamente questa mattina e sul volo per la Sardegna ci sono anche Cambiaso e Cabal, che tornano a disposizione dopo quasi un mese e mezzo di assenza.

Importante per Spalletti soprattutto il rientro del nazionale italiano, che potrebbe anche partire dall’inizio nel match di Cagliari.

Cagliari-Juventus, la probabile formazione di Spalletti

Cambiaso era assente da fine agosto, quando ha rimediato una distorsione alla caviglia nella sfida contro il Parma. L’ex Genoa è in ballottaggio con Celik per una maglia da titolare.

Spalletti dà indicazioni in panchina
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Cabal invece a inizio settembre aveva accusato in allenamento una lesione alla coscia. Gli indisponibili comunque restano tanti per Spalletti, visto che mancheranno ancora Ekhator e Boga oltre ai lungodegenti Locatelli, Yildiz, Thuram e Grabara. Assente per squalifica anche il nuovo acquisto Neto, che deve scontare una giornata di stop rimediata nella precedente esperienza col Botafogo. 

La probabile formazione della Juve (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani

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