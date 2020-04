Coronavirus, l'AIC risponde alla Lega sul taglio stipendi: "Proposta vergognosa e irricevibile"

CORONAVIRUS CALCAGNO STIPENDI LEGA / “E’ una proposta vergognosa e irricevibile”. Umberto Calcagno, vicepresidente dell'AIC, giudica in maniera senza dubbio negativa la linea guida dettata dalla Lega Serie A sul taglio stipendi in un comunicato ufficiale: “E’ chiara l’indicazione che si vuol far pagare solo ai calciatori gli eventuali danni della crisi.

L’unica parte rilevante del comunicato della– prosegue – è l’inciso con cui si dice che le squadre dovranno negoziare le modifiche contrattuali con i singoli giocatori”.

Le parole di Calcagno riportate all'Ansa riportate da 'Calcio e Finanza' suonano in maniera decisamente forte, soprattutto dopo che sembrava essere arrivato un accordo che lasciava intravedere un po' di serenità.