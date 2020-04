Calciomercato Inter, Meunier 'respinge' i nerazzurri

CALCIOMERCATO INTER MEUNIER - I giocatori in scadenza di contratto fanno gola a molte squadre, specie si tratta di un Under 30 che gioca in un top club e nella Nazionale numero 1 nel ranking Fifa. Stiamo parlando di Thomas Meunier, terzino destro belga classe 1991 finito nel mirino di tante società anche di Serie A. Nel corso di una chat Instagram con l'emittente 'RTBF', il diretto interessato ha parlato così del suo futuro: "Non capisco tutte queste voci che mi accostano al Borussia Dortmund.

Ho letto anche tanti articoli sull'e sul Tottenham... Il mio obiettivo principale è quello di restare al. Poi è chiaro che c'è tutto da guadagnare a investire su un giocatore come me per il quale non devi pagare il cartellino".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, rinnovo o cessione? La scelta su Lautaro

Calciomercato, la Fiorentina piomba su un obiettivo dell'Inter