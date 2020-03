CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO / Cristiano Ronaldo vestirà la maglia della Juventus anche nella prossima stagione? Stando a 'Il Messaggero' non ci sono certezze sulla permanenza a Torino del fuoriclasse portoghese. Anzi, è atteso un confronto tra lo stesso CR7 e il club bianconero per capire il da farsi.

Ad oggi, specie con questa emergenza coronavirus che impone alle società dei tagli alle spese, come è già accaduto proprio in casa Juve con il taglio degli stipendi di giocatori e Sarri , non si può escludere nessuno scenario. Dallaalla conferma per un altro anno almeno, fino addirittura al- con probabilmente spalmatura del mega ingaggio - fino al. Molto, se non tutto dipenderà dalla volontà dell'ex Real.

