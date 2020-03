CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY MANCHESTER UNITED / Molti i discorsi di calciomercato in preparazione, nella pausa forzata delle competizioni calcistiche per il coronavirus, che verranno ripresi in vista dell'estate. Alcuni, destinati a tornare d'attualità risalendo dal passato. E' la storia del grande interessamento per Koulibaly dalla Premier League e in particolar modo dal Manchester United. I Red Devils hanno tentato un assalto, respinto, da circa 100 milioni di euro. In estate, come riportato dal 'Mirror', ci riproveranno.

Soprattutto se ladovesse riscattare, a quel puntopretenderebbe un difensore top. Il giocatore del, 29 anni a giugno, potrebbe interrogarsi sul suo futuro e anche gli azzurri, di fronte a una nuova offerta a tre cifre, potrebbero vacillare.

