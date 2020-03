CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA RAIOLA / L'arrivo di Bruno Fernandes ha cambiato il volto del ManchesterUnited, tornato in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e all'improvviso nuovamente appetibile per un calciatore come Paul Pogba, al punto da far spuntare nei giorni scorsi voci su un possibile dietrofront del centrocampista francese con tanto di rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Scenario non semplice, viste le tante vicende che hanno minato i rapporti tra l'ex juventino e l'ambiente United.

E anche nelle scorse ore sono arrivati segnali che sembrano muoversi in direzione opposta. Tutte le news di calciomercato e non solo:

In Inghilterra il tabloid 'The Sun', e poi a ruota anche le altre maggiori testate sportive, ha sentenziato la fine della seconda avventura di Pogba al Manchester United, spiegando che le parti stanno già lavorando ad una separazione che possa fruttare il massimo ad entrambi. Proprio mentre lo stesso Pogba posava sui social con una maglia della Juventus in omaggio all'amico Matuidi scatenando la rabbia dei suoi tifosi inglesi. A questo vanno aggiunte le ultime dichiarazioni dell'agente Mino Raiola, intervistato dal quotidiano 'Marca', che però potrebbe complicare i sogni della Juventus di riavere il 'Polpo' a Torino: "Paul sta attraversando un momento complicato, però voglio essere chiaro, perché in Inghilterra sono sensibili: Pogba è concentrato sul finale di stagione col Manchester United. Vuole tornare ad allenarsi con la squadra e fare un grande finale e raggiungere con lo United la Champions League. Il contratto? Non posso dire cosa succederà. Oggi non lo sappiamo. Quello che conta ora è il club, la squadra e dopo vedremo che potrà succedere. Ci fu un grande interesse da parte del Real, però non è stato possibile. L'anno scorso ormai non conta più, vedremo che succederà". Quindi il nuovo messaggio ai madrileni: "Le mie relazioni con il Real Madrid sono ottime. Sono in contatto con José Angel e mi piace molto parlare di calcio e delle questioni FIFA con lui. Voglio portare un calciatore al Real a titolo definitivo e ci proverò in questa estate. Sarebbe un orgoglio per me e i miei calciatori perché il Real è un grande club". Escluso Haaland ("Non credo si muoverà dal Borussia in estate"), il nome di Pogba rimane in cima alla lista alla luce del fortissimo pressing di Zinedine Zidane.

