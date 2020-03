Emergenza Coronavirus, primo caso in Liga: positivo Garay

CORONAVIRUS GARAY VALENCIA / Ezequiel Garay positivo a CoronavirusCOVID-19. Il difensore del Valencia, alle prese con un infortunio al ginocchio, è il primo calciatore della Liga a risultare contagiato.

E' stato lo stesso argentino classe 1986 ad averlo annunciato sul proprio profilo: "È chiaro che ho iniziato male il 2020. Sono risultato positivo al Coronavirus - si legge - mi sento molto bene e ora non mi resta che prestare attenzione alle autorità sanitarie, per ora adesso sono in isolamento".