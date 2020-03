CALCIOMERCATO INTER LAUTARO / Sembra segnato il destino di Lautaro Martinez. Come riferisce 'Tuttosport', a meno di clamorosi colpi di scena l'attaccante argentino dirà addio a fine stagione all'Inter per accettare la corte del Barcellona del connazionale Messi. Il club nerazzurro sembra così entrato nell'ordine di idee di privarsi del suo gioiello offensivo, che permetterà a Suning di registrare una plusvalenza record visto che l'ex Racing era arrivato nell'estate 2018 per circa 25 milioni di euro complessivi.

Un intermediatio starebbe portando avanti a fari spenti la trattativa, con l'agente del nazionale albiceleste che avrebbe già trovato l'accordo economico con il Barça sulle cifre che guadagna attualmente(intorno ai 18 milioni netti all'anno).

Calciomercato Inter, Werner in pole per il dopo Lautaro

L'Inter valuterà 150 milioni di euro totali Lautaro, che ha una clausola valida per l'estero fino al 15 luglio da 111 milioni. Soluzione che non sarebbe gradita al Barcellona, pronto ad inserire alcune contropartite tecniche per accontentare e venire incontro alle richieste di Marotta. Todibo, Alena, Arthur e Semedo sarebbero i preferiti della dirigenza interista, mentre sembra allontanarsi Vidal, che non rientrerebbe più nei piani della dirigenza di Viale della Liberazione. Arriverebbe comunque un big per rimpiazzare l'argentino, con Werner che sarebbe balzato in testa nelle preferenze dell'Inter per raccogliere l'eredità di Lautaro, viste le difficoltà riscontrate per l'affare Aubameyang con l'Arsenal. Oltre al centravanti del Lipsia e al gabonese resterebbe viva la pista Martial, vecchio pallino di Marotta e Ausilio.