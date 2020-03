Calciomercato Inter, Lautaro piano B | Inizia la trattativa

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ - Lo stop del campionato italiano a causa dell'emergenza coronavirus non ha fermato le voci di calciomercato che riguardano Lautaro Martinez. Il centravanti argentino ha disputato un'ottima prima parte di stagione, attirando su di sé l'attenzione di top club come il Barcellona. Per non perdere il suo gioiello, l'Inter vorrebbe rinnovargli il contratto togliendo o alzando la clausola di rescissione fissata a 111 milioni di euro.

Intanto dalla Spagna il sito 'Defensa Central' rivela che ilpensa al 'Toro' nel caso in cui non riuscisse a strappareal Psg. Lautaro rappresenta il piano B insieme a: le 'Merengues' vogliono iniziare la trattativa con i nerazzurri.

