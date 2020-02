CALCIOMERCATO JUVENTUS AOUAR / Juventus in difficoltà a Lione e che mette in pericolo il cammino in Champions League.

Il 17 marzo all'Allianz Stadium i bianconeri dovranno ribaltare l'1-0 in terra francese, scenario non impossibile ma che lascia più di qualche incertezza vista la negativa prestazione di Ronaldo e compagni.per ulteriori aggiornamenti sul calciomercato

Il Lione per un'ora ha dominato la scena, con Houssem Aouar a dettare legge in mezzo al campo insieme a Bruno Guimaraes. Il numero 8 è da tempo sul taccuino di Paratici e ieri ha vinto il confronto con i dirimpettai bianconeri, prima fra tutti uno spento Pjanic. Aouar si è segnalato come uno dei migliori, fornendo anche l'assist decisivo per la rete di Tousart.

Calciomercato Juventus, asta internazionale per Aouar

Qualità, quantità e geometrie al servizio del Lione, con il presidente Aulas che prima dell'incrocio di ieri sera lo valutava almeno 50 milioni di euro. Prezzo che può lievitare ulteriormente da qui a fine stagione, con la prova del 'Groupama Stadium' che potrebbe attirare l'interesse di altre big europee. Il club transalpino si augura ovviamente un'asta per il nazionale Under 21, scenario questo che complicherebbe e non di poco i piani di Paratici e della Juventus.