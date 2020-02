CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO MERTENS / Dries Mertens è tornato. Dopo la lunga astinenza in campionato nell'ultimo periodo ancelottiano, con l'approdo di Gattuso in panchina il belga ha ritrovato fiducia, autostima e, soprattutto, i gol. Due in campionato e uno in Champions League, decisivi per regalare punti e speranze al Napoli, che continua a lavorare al suo rinnovo.

Rino Gattuso, riporta la 'Gazzetta dello Sport', si starebbe spendendo per convincere Aurelio De Laurentiis a confermare Dries Mertens oltre la scadenza del contratto prevista a giugno. Il patron , dal canto suo, finora si è spinto con un'offerta da circa 4,5 milioni di euro più uno di bonus per due stagioni. Così, nonostante gli interessi tra Serie A e campionati stranieri, la volontà delle parti sembra quella di proseguire insieme. Resta quindi da trovare un punto di intesa, considerando che il belga chiede anche altri 5 milioni per il riacquisto del cartellino. I tifosi, dal canto loro, hanno già manifestato la loro volontà: 'Ciro' Mertens deve restare.

