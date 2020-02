INTER SAMPDORIA RECUPERO NAPOLI COPPA ITALIA / Presa la decisione per quanto riguarda la prossima giornata di Serie A, con la disputa a porte chiuse di Juventus-Inter e altri quattro match nelle zone colpite dall'emergenza Coronavirus, si ragiona ora sui recuperi delle quattro gare rinviate domenica. I problemi principali sussistono per il recupero di Inter-Sampdoria, visto il calendario particolarmente fitto. Con la cavalcata dei nerazzurri in Europa League che potrebbe proseguire, la prima data utile potrebbe essere addirittura il 13 maggio. I nerazzurri spingono dunque per il recupero della sfida coi blucerchiati la prossima settimana, facendo slittare a maggio la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli.

Secondo il 'Corriere dello Sport', però, il club partenopeo non avrebbe ancora dato la sua disponibilità in tal senso e anzi non intenderebbe acconsentire. Una risposta definitiva da parte degli azzurri dovrebbe arrivare dopo la sfida di Champions contro il

