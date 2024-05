Scambio alla pari con Joao Felix e addio Juventus: manca soltanto un Si

Joao Felix al centro di uno scambio che riguarda da vicino la Juventus, operazione che però si tinge di giallo: il motivo

Qualche stagione fa, era stato pagato dall’Atletico Madrid ben 127 milioni di euro, per strapparlo al Benfica. Ma Joao Felix ha mantenuto le premesse solo in parte e anzi nell’ultimo anno e mezzo si è decisamente perso. Ma ora, può tornare una pedina interessante sul mercato.

Sei mesi al Chelsea in prestito senza gloria, leggermente meglio sta andando al Barcellona, in una stagione da 10 gol e 6 assist in cui comunque non sta incantando particolarmente. Tanto è vero che il giocatore non sarà riscattato dai blaugrana e tornerà all’Atletico. Dove però non sembra esserci spazio per lui e i ‘Colchoneros’ stanno già valutando per lui una nuova destinazione, provando a imbastire uno scambio che può riguardare da vicino anche la Juventus.

Greenwood soffiato alla Juventus: le ultime sullo scambio

Il giocatore messo nel mirino dall’Atletico è Mason Greenwood, che al Getafe, dopo le vicende che lo hanno visto protagonista in negativo nel recente passato, sta provando a rilanciare la propria carriera e si è reso protagonista di una discreta annata.

Secondo ‘Elgoldigital.com’, il ds dell’Atletico Andrea Berta sarebbe in contatto con il Manchester United, che detiene ancora il cartellino di Greenwood, per uno scambio alla pari. Da parte dei ‘Red Devils’, però, si registrerebbe al momento una certa freddezza sull’eventualità. Il profilo di Joao Felix non convince più di tanto, anche per via di quei trascorsi al Chelsea poco brillanti e prima richiamati.