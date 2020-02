SERIE A FIORENTINA MILAN REBIC IBRAHIMOVIC / Il Milan spreca un'occasione per continuare la sua risalita in classifica: contro la Fiorentina i rossoneri non vanno oltre il pareggio nonostante il vantaggio e la superiorità numerica negli ultimi trenta minuti di gioco. A illudere la formazione di Pioli è Ante Rebic che si scopre bomber di razza andando a segno per la terza partita consecutiva.

A spegnere le speranze milaniste un calcio di rigore fischiato nel finale per fallo disue trasformato da

In mezzo una gara molto combattuta e ricca di episodi: Ibrahimovic è stato tra i protagonisti così come la Var che si è presa la scena annullando un gol allo svedese nel primo tempo (fallo di mano) e portando l'arbitro Calvarese ad espellere Dalbert, dopo il vantaggio rossonero, per fallo da ultimo uomo proprio sul numero 21 di Pioli. Nei minuti di recupero la Fiorentina sfiora anche il vantaggio con Begovic (entrato per l'infortunato Donnarumma) che salva su Caceres. L'1-1 finale dimostra il grande carattere della squadra di Iachini e rappresenta un rammarico per il Milan che perde la possibilità di dare continuità alla sua risalita europea.

FIORENTINA-MILAN 1-1: 56' Rebic (M), 85' Pulgar rig. (F)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 60, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 45, Roma 39, Napoli* e Milan* 36, Verona 35, Parma 35, Bologna* 34, Cagliari 32, Sassuolo e Fiorentina* 29; Torino, Udinese* 27, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia* 16, Spal* 15.

*Una partita in più