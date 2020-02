CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN WERNER / Al di là di come finirà questa stagione, la Juventus del prossimo anno avrà volti nuovi in quasi tutti i reparti: se l'opera di rinnovamento per la difesa è già iniziata la scorsa estate, per l'attacco c'è bisogno di forze fresche considerato che Higuain viaggia verso i 33 anni e Ronaldo ne compirà 36. Obiettivo di Paratici è mettere le mani almeno su un grande attaccante in modo da permettere a Sarri (o a chi siederà sulla panchina juventina nella prossima stagione) il giusto turnover anche in avanti.

Se il sogno Mbappè continua ad aleggiare dalle parti della Continassa, con un'operazione da oltre trecento milioni, un obiettivo più fattibile arriva dalla Germania: si tratta di Timo Werner, 23 anni, bomber del Lipsia e con una clausola (valida fino ad aprile) di 'appena' sessanta milioni di euro. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Alcuni emissari vicini al club piemontese lo hanno osservato ieri in Tottenham-Lipsia di Champions, ricevendo indicazioni positive considerato che l'attaccante tedesco è andato anche in rete (su rigore): per portarlo in Italia c'è però da battere la forte concorrenza del Liverpool che da mesi è sulle tracce del calciatore ed è in pole per il suo acquisto. Considerata la clausola che sarà in vigore ancora per due mesi, si prospettano settimane infuocate per Werner che si troverà a decidere del suo futuro proprio durante la parte decisiva della stagione in cui il Lipsia si gioca Bundesliga e Champions. La Juve ci pensa: il nuovo bomber potrebbe parlare tedesco.

