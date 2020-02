Calciomercato Roma, Nela svela il retroscena su Haaland

CALCIOMERCATO ROMA HAALAND BORUSSIA DORTMUND NELA / Ancora sulla cresta dell'onda Erling Haaland, che conferma una media gol stratosferica con i due gol realizzati ieri sera in Borussia Dortmund-Psg. Il giovane bomber norvegese è già una sicurezza per i gialloneri, ma avrebbe potuto giocare in Italia. Era stato vicino, come noto, alla Juventus, ma ora Sebastiano Nela, ex giocatore della Roma, a 'Centro Suono Sport', ha svelato che era stato offerto anche ai giallorossi e in particolare all'allora ds Monchi.

"Un ex calciatore della Roma, due anni fa, aveva proposto a Monchi il cartellino di Haaland - ha spiegato Nela - Il giocatore sarebbe stato acquistabile a. Monchi però scartò l'ipotesi e Haaland finì al".

