Calciomercato Inter, addio Lautaro Martinez: l'annuncio di Marotta

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO /Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima del match con la Lazio: "Le gare come quella di stasera sono quelle che l'Inter deve vivere come un fatto ordinario, visto il suo palmares. Stiamo vivendo un momento positivo, c'è soddisfazione ma anche consapevolezza di voler recitare un ruolo da protagonista"

LAUTARO - “Lautaro sta crescendo, è un ragazzo giovane e so che la sua priorità è indossare questa gloriosa maglia.

L’Inter non ha nulla da invidiare agli altri club e un calciatore va via solo quando è lui a chiederlo”.

ERIKSEN - “Per me è già il vero Eriksen, è normale che alcuni giocatori vengano utilizzati a gara in corso e per me si è già inserito benissimo".

