CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE PSG REAL / Kylian Mbappe fa impazzire le grandi d'Europa, tra cui figura anche la Juventus.

Il fuoriclasse francese è nei sogni di Andrea Agnelli per il dopo, anche se strapparlo alsarà impresa ardua, soprattutto fino al prossimo Mondiale del 2022. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Juventus, intrigo Mbappe: le mosse di PSG e Real Madrid

L'idea del club parigino sarebbe infatti quella di blindare almeno fino alla Coppa del Mondo in Qatar il suo gioiello, allontanando così anche un'altra seria candidata al giocatore come il Real Madrid. Il PSG - stando al quotidiano 'AS' - avrebbe proposto a Mbappe un prolungamento stellare intorno ai 50 milioni di euro a stagione, superiore all'ingaggio percepito Cristiano Ronaldo e Messi rispettivamente alla Juve e al Barcellona.

Il Real però non avrebbe perso le speranze e sarebbe alla finestra, pronto a fiondarsi su Mbappe con un'offerta faraonica se dovessero presentarsi degli intoppi per il rinnovo con la compagine campione di Francia. Il Paris Saint-Germain, dal canto suo, vorrebbe trovare l'accordo per il rinnovo del 21enne attaccante prima dell'Europeo, dove Mbappe è una delle stelle più attese con la sua Francia.

