FIORENTINA ATALANTA GASPERINI / Gian Piero Gasperini può fare affidamento sulla rosa al completo, ad eccezione per lo squalificato de Roon: l'Atalanta è attesa dalla sfida in casa della Fiorentina, l'occasione per un doppio riscatto considerato il pareggio interno contro il Genoa e la sconfitta in coppa Italia proprio contro la Viola.

L'allenatore ha ammesso di avere ancora qualche dubbio di formazione e ha aperto alla possibilità di schierare il neo-acquisto

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini

Difensori: Toloi, Caldara, Palomino, Czyborra, Gosens, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer

Centrocampisti: Tameze, Freuler, Malinovskyi, Pasalic

Attaccanti: Muriel, Gomez, Ilicic, Colley, Zapata.