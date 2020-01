CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN BORUSSIA DORTMUND / Non sono da escludere ultimi colpi di scena sul gong del calciomercato sul fronte Emre Can: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Borussia Dormtund cercherà in queste ultime ore di portarlo in Germania, in caso contrario la Juventus sarebbe ben disposta a tenere volentieri l'ex Liverpool.

Volontà dettata dal fatto che i giocatori in movimento a disposizione disono solo 20: così, qualora Emre Can faccia subito le valigie e lasci Torino, è possibile che si faccia ricorso all'Under 23 diper rafforzare numericamente la prima squadra. La dirigenza bianconera ha proposto Emre Can al Barcellona per arrivare a Rakitic , non è da scartare come pista così come quella che porta in, dove ilpuò tentare il colpo last minute.

