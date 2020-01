CALCIOMERCATO FIORENTINA AMRABAT KOUAME DUNCAN / Fiorentina scatenata in queste ultime ore di calciomercato invernale. Come riportato da 'Sky Sport', il club viola ha raggiunto un accordo totale con Amrabat. Manca ora l'intesa con il Verona, con il quale c'è però una base d'accordo intorno a 20 milioni di euro per il trasferimento del centrocampista nel prossimo giugno. Ma non solo.

avrebbe infatti chiuso un altro importante colpo in attacco.

Calciomercato Fiorentina, colpo Kouame! Le ultime su Duncan

A sorpresa i viola hanno raggiunto un accordo con il Genoa e sono ad un passo da Christian Kouamè. L'attaccante rossoblu, out fino a maggio per la rottura del crociato, si sottoporrà a test medici approfonditi per poi continuare il recupero direttamente a Firenze. Infine, è in corso un incontro con il Sassuolo per provare a chiudere l'affare Duncan. Al momento c'è una distanza di appena due milioni. Ulteriori sviluppi sono dunque attesi nelle prossime ore.

