CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Neanche nella recente gara di Coppa Italia tra Juventus e Udinese, Emre Can ha trovato spazio e così il centrocampista tedesco vuole cambiare aria in questa sessione di calciomercato invernale: clicca qui per restare aggiornato. Fuori dalla lista Champions, l'ex Liverpool sperava di poter ricevere maggior considerazione dopo l'infortunio di Khedira, ma le scelte di Sarri tendono sistematicamente a tenerlo fuori.

Così, riporta la 'Gazzetta dello Sport', considerando il grave rischio di perdere il posto all'(prospettiva paventata dal Ct) e nonostanteabbia negato la cessione, il tedesco ha chiesto tramite l’agente un confronto con la società: un vertice per presentare la propria insoddisfazione per la situazione attuale con l'obiettivo di andare via a stagione in corso. Classe 1994, Emre Can è un profilo di spessore internazionale, come dimostra la sua carriera ad alti livelli, arricchita da vittorie importanti come lae la

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, assalto decisivo | Beffa Napoli per Juventus e Inter

Così non sorprende che il suo nome sia finito sul taccuino di società importanti come Manchester United, Paris Saint-Germain (si è parlato di uno scambio con Paredes) ma anche il Borussia Dortmund e il Barcellona.