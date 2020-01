NAPOLI KARNEZIS / Piove sul bagnato in casa Napoli: Rino Gattuso deve fare i conti con un nuovo infortunio, quello di Oreste Karnezis. Per il portiere greco oggi soltanto lavoro in palestra per un trauma distorsivo alla caviglia destro accusato nell'allenamento di ieri. Uno stop che va ad aggiungersi a quelli di Maksimovic (ancora terapie per lui), Ghoulam (lavoro personalizzato) e Koulibaly (lavoro in palestra).

Senza dimenticare Dries, ancora in Belgio per provare a recuperare con il lavoro dal fisioterapista di fiducia dall'infortunio che lo sta tenendo fuori da settimane.

Una serie di infortuni che sta limitando le possibilità di scelte dell'allenatore del Napoli che nelle ultime due partite ha dovuto schierare Di Lorenzo come difensore centrale. Domani gli azzurri sono attesi dalla prova di coppa Italia contro il Perugia: Gattuso potrebbe attuare un ampio turnover con l'impiego dal primo minuto di Luperto, Elmas e Lozano e con la possibilità di vedere in campo, almeno per uno spezzone di partita, il nuovo arrivato Demme.