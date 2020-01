ROMA JUVENTUS MATUIDI / Dopo la vittoria della Juventus per 2-1 contro la Roma, Blaise Matuidi ha parlato in zona mista: “Abbiamo fatto bene per 60 minuti e poi abbiamo sofferto un po’, ma l’importante è vincere con grande spirito.

Poi le occasioni possono capitare anche agli altri, le partite durano 90 minuti. Noi dobbiamo lavorare e stare meglio in campo difensivamente e offensivamente. Abbiamo avuto occasioni anche per fare il terzo gol, ora dobbiamo lavorare. L’adattamento con Sarri procede bene, in alcune partite abbiamo fatto grande calcio. La Roma è una squadra difficile da affrontare".