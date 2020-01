CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO LOBOTKA / Alla vigilia di Napoli-Inter, Gennaro Gattuso ha dribblato ma non troppo la domanda circa l'arrivo di Lobotka a rinforzare il suo centrocampo: "La mia idea è portare rispetto a questi calciatori per quello che mi stanno dando: non è corretto parlare di mercato per chi sta facendo tanta fatica in questi allenamenti.

Se arriverà qualcuno spiegherò perché è arrivato: mi piace lavorare con le coppie e a centrocampo siamo in meno, è un dato di fatto".

Calciomercato, Napoli-Celta per Lobotka: le ultime sulla trattativa

L'affare tra il Napoli e il Celta è giunto alle battute conclusive: lo slovacco sta spingendo per il suo approdo in azzurro, questa insistenza potrebbe spingere gli spagnoli ad avvicinarsi alla società di De Laurentiis e dare l’ok a un’offerta da 22 milioni.

