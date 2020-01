p>CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / Stanislav Lobotka è ad un passo dal Napoli: il centrocampista slovacco delsarà il primo rinforzo della finestra invernale per Gennaro. Dopo il blitz a Londra la trattativa continua ad andare avanti, si stanno limando gli ultimi dettagli con la fumata bianca che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Oggi in conferenza stampa Oscar Garcia, tecnico del Celta Vigo, ha parlato così del futuro del suo centrocampista. “Questa settimana ho parlato col ragazzo e lo farò anche domani. Se mi accorgo che non è concentrato, non lo farò giocare. In questa partita ho bisogno di giocatori concentrati che sappiano lasciare fuori dal campo ogni altra situazione personale. Mercato? Possono esserci sempre persone che pensano più a se stessi che al bene della squadra''.

