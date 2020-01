CALCIOMERCATO INTER MARCOS ALONSO ACUNA / Non ci sono solo i nomi di Arturo Vidal e Christian Eriksen ad accendere il calciomercato Inter. Tra le priorità degli uomini mercato nerazzurri che stanno cercando di accontentare le richieste del tecnico Antonio Conte c'è anche un esterno mancino, possibilmente un profilo d'esperienza internazionale che sia pronto da subito visti i problemi di Kwadwo Asamoah. La pista Marcos Alonso in tal senso resta viva ma in salita: il Chelsea continua a chiedere qualcosa come 35 milioni di euro e non accenna a fare sconti, l'Inter non pare intenzionata a spendere tali cifre.

Occhio quindi agli sviluppi sul fronte Marcos Acuna.

Calciomercato Inter, dal Portogallo: nuova offerta per Acuna

Nei giorni scorsi vi avevamo già anticipato l'inserimento dell'Inter su Marcos Acuna con tanto di prima offerta formulata allo SportingCP per il laterale argentino. Sporting che, però, ha prontamente respinto al mittente la proposta chiudendo le porte all'addio del calciatore. L'Inter però non ha mollato la presa e anzi, come vi avevamo detto, sta studiando la possibilità di rilanciare con una nuova offerta. Scenario confermato anche in Portogallo, dove il quotidiano 'O Jogo' scrive che il club portoghese avrebbe aperto alla cessione ma soltanto a titolo definitivo, vista la necessità di incassare in questa sessione. L'Inter però da parte sua per esigenze di bilancio lavora sul prestito con riscatto in estate e proverà ad aumentare sia la cifra relativa al prestito oneroso che per il riscatto del cartellino in estate. La sensazione, scrivono in Portogallo, è che si cercherà di raggiungere un accordo per una cifra complessiva tra i 15 e i 20 milioni di euro, mentre gli agenti starebbero cercando di accelerare le trattative visti i buoni rapporti instaurati con l'Inter.

