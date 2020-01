CALCIOMERCATO MALAGA GIUSEPPE ROSSI / Dopo il mancato tesseramento da parte del Villarreal, prosegue la ricerca di una nuova avventura da parte di Giuseppe Rossi, senza squadra da ormai oltre un anno.

L'attaccante classe 1987 italiano ha patito in carriera molteplici infortuni che ne hanno minato la fiducia oltre inevitabilmente ad una condizione fisica ora non più immacolata come un tempo. Negli ultimi tre mesi si è allenato con il Villarreal, sua ex squadra, ma il suo impegno non sembra essere bastato a strappare un contratto, motivo per cui ora è nuovamente sul mercato. Per le ultime notizie sulla sessione di gennaio di calciomercato e non solo---> clicca qui

Secondo quanto rivelato da 'Malaga Hoy' lo stesso Malaga avrebbe già testato la condizione fisica di Rossi, contattandolo per provare a risolvere il problema del gol che affligge la squadra. Inizialmente però l'attaccante italiano aveva dato priorità alla proposta del Villarreal ma ora l'ex Genoa sarebbe pronto a prendere in considerazione la proposta biancoblu.

