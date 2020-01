CALCIOMERCATO INTER MILAN FERNANDES MANCHESTER UNITED LIONE / Un nuovo derby di mercato a gennaio? Forse. Anche se sembra che Gedson Fernandes per l'Inter possa essere un'idea visto che il primo obiettivo è Arturo Vidal, per il Milan invece potrebbe essere qualcosa di più. Il giovane talento portoghese può lasciare il Benfica in questa sessione di mercato, complice anche l'arrivo a Lisbona del tedesco Julian Weigl.

Il Milan lo segue dalla scorsa estate e ora, il classe 1999, può partire a titolo definitivo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, occasione Gedson Fernandes

Come riferisce 'A Bola', il Benfica è disponibile ad ascoltare offerte per il giovane centrocampista nato a Sao Tome, che può partire a titolo definitivo, ma anche in prestito di 18 mesi con un diritto di riscatto. Il problema maggiore riguarda probabilmente il costo del cartellino: Fernandes ha una clausola da 120 milioni di euro, ma sicuramente sarà ceduto per una cifra inferiore. L'obiettivo principale del Benfica è ricavare una cifra superiore ai 20 milioni di euro spesi per Weigl, per questo i lusitani potrebbero accontentarsi di un'offerta vicina ai 30 milioni. La concorrenza non manca, ma il Milan, riferisce il quotidiano portoghese, è tra i club più vigili e ormai sembra profilarsi una corsa a tre con Lione e Manchester United.

